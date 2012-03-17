Тігіпко не проти очолити Партію регіонів

Віце-прем'єр Сергій Тігіпко отримав партійний квиток № 850. Про це на брифінгу повідомив лідер Партії регіонів Микола Азаров, інформує Gazeta.ua.

"І це при півторамільйонному складі партії. Але Сергій Леонідович входить у першу тисячу. Але це жарт", - сказав Азаров.

Прем'єр повідомив, що партія визначиться з керівником виборчого штабу протягом трьох місяців. На уточнююче запитання, чи не боїться він, що Тігіпко його "підсидить" і стане лідером партії та очільником штабу, він сказав: "Нас не вдасться зіштовхнути. Ми вже 2 роки працюємо разом. Це буде вирішуватися в інтересах партії. Коли настане момент, Азаров піде".

Також на брифінгу прем'єр-міністр відмовився розповідати, чи є у нього чи його сина власність у Австрії. Він порадив журналістам цікавитися діями та ініціативами уряду.

Водночас, вже після брифінгу Тігіпко заявив, що не проти очолити Партію регіонів.

"Я вважаю, що такий шанс має бути у кожного, навіть у молодого рядового члена Партії регіонів", - зауважив він.

На уточнююче запитання, чи зможе він очолити Партію регіонів до парламентських виборів, Тігіпко сказав, що навряд чи.

Азаров також повідомив, що Партія регіонів й далі веде переговори про об'єднання з іншими політичними силами. Але їх назвати не захотів.