У Донецьку стихійно виник протестний рух підприємців

У Донецьку створений Комітет з дотримання прав підприємців.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН один з активістів протесного руху підприємців малого бізнесу, що виник у Донецьку, Олександр ДВОРЯНОВ.

За його словами, в п'ятницю на Привокзальній площі в Донецьку близько 70 чоловік провели акцію протесту проти дій місцевої влади. Вони тримали транспаранти із зверненням до мера міста: «ЛУК’ЯНЧЕНКО! Продрозверстка не пройде!», «Руки геть від нашої власності!» та ін.

Як розповів О.ДВОРЯНОВ, власники магазинів на Привокзальній площі свого часу підписали договори з владою на право власності на землю, взяли великі кредити на розвиток бізнесу, а зараз влада під прикриттям майбутнього Євро-2012 «намагається зрівняти із землею їхню власність, а на цьому місці збудувати нові об'єкти».

За словами підприємця, на мітингу був присутній заступник мера Донецька, голова відділу з питань торгівлі і громадського харчування Геннадій ТКАЧЕНКО, діалог між підприємцями і представником влади «видався емоційним, але, на жаль, безрезультатним».

О.ДВОРЯНОВ нагадав, що 28 лютого донецькі підприємці були в Києві і віднесли до Адміністрації Президента України лист з проханням захистити їхні права.

У зверненні до глави держави підприємці просили вирішити питання з достроковим розірванням договорів оренди у зв'язку з проведенням Євро-2012.

Але, за словами О.ДВОРЯНОВА, «відповіді землякам від Віктора ЯНУКОВИЧА поки що немає, хоча він і обіцяв почути кожного».

«Ми вірили в правове справедливе рішення Президента, як вірили, коли голосували за нього на посаду глави держави», - додав підприємець.

Він підкреслив, що саме для боротьби із свавіллям місцевої влади і був створений Комітет з дотримання прав підприємців.