Томенко - Януковича: влада робить усе, щоб забрати гроші вчителів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо неналежного соціального забезпечення освітян у ряді регіонів України.

Про це М.ТОМЕНКО повідомив УНІАН.

За його словами, попри активну пропаганду у ЗМІ останніх соціальних ініціатив Президента з підвищення пенсій та виплати знецінених заощаджень на практиці відбуваються зовсім інші речі.

«На практиці місцева влада робить рівно протилежні речі, пояснюючи це необхідністю оптимізації та економії коштів», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він повідомив, що до нього звернулися освітяни з ряду центральних регіонів України, які повідомили, що місцева влада робить усе, аби не виплачувати навіть ті кошті, які вже гарантовані законодавством.

Зокрема, зауважив М.ТОМЕНКО, місцева влада роздала вказівки кожній школі зекономити цього року від 10 до 15 тис. грн. Таким чином, за його словами, на кожному вчителі має бути зекономлено 700-1000 грн.

За словами віце-спікера, для цього вже нині вчителям пропонують визначитися з кількістю днів відпустки, яка буде ними братися за власний рахунок.

«Оскільки з цього питання нема сенсу звертатися до Міністерства освіти й уряду, я звернувся до Президента, аби він розібрався з цим питанням», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він додав, що «в той час як глава держави обіцяє соціальні блага, частина українців живе в іншій країні, у якій вже зараз у вчителів відбирають їхні кошти».