Азарову нагадують, за чиї гроші він живе

Незалежна медіа-профспілка України рекомендує прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ взяти уроки у школі гарних манер.

Як повідомляє прес-служба медіа-профспілки, така рекомендація з’явилася після його прес-конференції 17 березня на з’їзді Партії регіонів.

“Він тикав журналістам, повчав, які йому питання треба ставити, а які ні. Відмовився відповідати на запитання про закордонну власність свого сина”, – зазначає профспілка.

НМПУ констатує, що М.АЗАРОВ не вперше поводиться подібним чином. «І раніше він дозволяв собі відверто ігнорувати питання на тему своїх і своєї родини майнових оборудок в Криму. Подібна поведінка може бути характерною для мафіозі, а не для високопоставленого державного діяча», - вважають у медіа-профспілці.

Медіа-профспілка нагадує, що будь-який державний чиновник утримується коштом платників податків. І громадяни, які ці податки сплачують, мають право знати про майновий стан кожного чиновника, а тим більше такого високопоставленого, як глава уряду. Це не лише моральна норма, а й вимога Закону України «Про доступ до публічної інформації», в якому відмова надати відповідь на усний запит громадян передбачає адміністративне покарання.

«Чиновники самі мали б бути зацікавленні у шанобливому ставленні до журналістів, – сказав голова НМПУ Юрій ЛУКАНОВ, – адже неповага до преси повертається до них бумерангом. Їх самих перестає поважати суспільство, вони втрачають довіру. А без довіри до уряду з боку суспільства жодна політика не може бути ефективною».