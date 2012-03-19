Карасьов: Кличко розуміє, що об’єднання з опозицією не додасть бонусів

Лідер партії "УДАР" Віталій Кличко розуміє, що у нього великі шанси для самосійної парламентської гри, тому не хоче брати на себе негатив, який є у діючої опозиції. Таку думку в ексклюзивному коментарі агентству Українські національні новини висловив політолог Вадим Карасьов.

"Розрахунки Кличка спрямовані не стільки на ситуацію після виборів до Верховної Ради, можливі коаліційні комбінації або інші парламентські конфігурації, скільки пов’язані з розумінням того факту, що об’єднати опозицію до виборів буде неможливо. А по-друге, з розумінням того, що іти в опозиційне об’єднання йому не дуже вигідно, оскільки можна взяти і певний негатив, якій тягнеться за нинішньою "Батьківщиною", частково за "Фронтом змін", тоді як Кличко поки що залишається поза підозрами, має статус чистого незатьмареного політичного новачка і може посперечатись за звання політика надії", - сказав В.Карасьов.

На думку політолога, В.Кличко розуміє, що об’єднання йому не принесе додаткових бонусів, що в нього високі шанси на самостійну парламентську гру, і з наближенням парламентських виборів і у випадку погіршення ситуації в країні довіра до влади та довіра до старої опозиції буде падати, а довіра до нової опозиції, яку представляє Кличко, - навпаки зростатиме.

Нагадаємо, лідер фракції "УДАР" Віталій Кличко нещодавно заявив, що партія "УДАР", вірогідніше за все, йтиме на вибори самостійно, аби вже у наступному парламенті об’єднатися з іншими опозиційними силами. І готова надати повну інформацію про людей, які увійдуть до партійного списку.