Піскун: ГПУ має перевірити роботу прокуратури Миколаївської області

Генеральна прокуратура України має провести комплексну перевірку роботи прокуратури Миколаївської області. Водночас правоохоронну систему необхідно реформувати, й прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу сприятиме тому, що суд, прокуратура і міліція будуть працювати відповідно до європейського законодавства, а це не дасть можливості зловживати владою. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, член Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Святослав ПІСКУН.

Говорячи про подію в Миколаєві (де троє молодиків спочатку зґвалтували, а потім намагалися спалити 19-річну Оксану МАКАР – УНІАН), екс-генпрокурор зауважив, що в даному випадку «робота правоохоронних органів була незадовільною». «І я впевнений, що на період розслідування цієї кримінальної справи про зґвалтування будуть відсторонені від посади і начальник управління міліції, і прокурор, який повинен був наглядати за дотриманням законів із розслідування цієї справи. Я впевнений, що буде дана оцінка посадовим особам, які допустили те, що були звільнені з-під варти й могли втекти і запобігти розслідуванню цієї справи злочинці, які брали участь у вбивстві», - цитує С.ПІСКУНА сайт Партії регіонів.

«Упевнений, що після того, що сталося, Генеральна прокуратура України тепер проведе комплексну перевірку всієї роботи прокуратури Миколаївської області», - зауважив політик.

На його переконання, «увага громадськості до цієї справи означає, що принаймні далі порушень не буде». «Суспільство навчилося реагувати, і ми це бачимо. Суспільство стає більш відкритим. Про справи всі дізнаються за декілька хвилин після того, як, наприклад, розкритий злочин. Це свідчить про те, що журналісти і суспільство адекватно реагують на ситуацію», - зазначив він.

С.ПІСКУН також звернув увагу на те, що необхідно проводити реформування правоохоронної системи. «Влада подала на розгляд парламенту проект нового КПК. Цей законопроект не дасть можливості правоохоронним органам зловживати владою. Також я абсолютно переконаний, що суди, прокуратура, міліція повинні бути підконтрольними суспільству», - зазначив С.ПІСКУН.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня у Миколаєві троє молодиків заманили у квартиру 19-річну О.МАКАР і зґвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити. У постраждалої обгоріло 55% тіла, вона перебуває у вкрай тяжкому стані. Дівчині ампутували руку і ступні, і лікарі розглядають можливість подальших операцій.

11 березня трьох підозрюваних затримали, проте двох із них потім відпустили під підписку про невиїзд.

13 березня у Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити під підписку про невиїзд двох підозрюваних у злочині.

Після цього за поданням прокуратури Миколаївської області суд ухвалив рішення про арешт трьох підозрюваних.

Проте 14 березня мати дівчини Тетяна СУРОВИЦЬКА заявила, що слідчі намагаються применшити провину трьох підозрюваних у скоєнні злочину.