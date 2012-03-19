Лідери фракцій вважають, що ЦВК має нарізати округи до 10 квітня

Лідери парламентських фракцій вважають, що Центральна виборча комісія до 10 квітня має визначити кількість мажоритарних виборчих округів на вибори народних депутатів, що відбудуться восени.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

«Під час наради у голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА наголошувалося, що, відповідно до виборчого закону, Центральна виборча комісія до 10 квітня 2012 року має визначити кількість мажоритарних виборчих округів для проведення виборів». – сказано у повідомленні.

Щодо інших питань, пов’язаних з організацією виборчого процесу, учасники наради дійшли висновку про необхідність їх обговорення після відповідних рішень Конституційного Суду.