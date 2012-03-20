Мер Тернополя: по всій Україні влаштовують провокації проти «Свободи»

Міський голова Тернополя, член Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Сергій НАДАЛ переконаний, що кримінальна справа, порушена проти депутата міськради від ВО «Свобода», екс-директора КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» за отримання хабара, є провокацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«По-перше, інформація, яка з’явилася в місцевих інтернет-виданнях, уже була провокацією, бо на той час кримінальна справа не була порушена. Тобто писались такі речі, які не відповідають дійсності. І в мене також виникає питання, як людина, яку за згодою сторін звільнили 7 березня, уже на колишній роботі 12 березня отримує гроші. Думаю, що це неможливо. Я переконаний, що він (екс-директор КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» – УНІАН) грошей не брав», – сказав С.НАДАЛ.

Мер також стверджує, що у даний час аналогічні провокації влаштовуються практично по всій Україні проти багатьох членів ВО «Свобода».

«Іде масова спроба дискредитації та політичного тиску. За 16 років роботи в податковій я знав дуже багато моментів, бачив ту співпрацю з правоохоронними органами і знаю, що в більшості випадків це провокація, яка штучно робиться», – зазначив С.НАДАЛ.

При цьому він не уточнив, хто саме, на його думку, влаштовує такі провокації.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня прокуратура Тернопільської області порушила кримінальну справу стосовно депутата міської ради за вимагання та отримання 1 тис. доларів. За даними відомства, 12 березня колишній директор комунального підприємства, перебуваючи у приміщенні адміністративного корпусу цього підприємства, отримав від тернополянина неправомірну вигоду у сумі 1 тис. доларів. Гроші службовець вимагав за вплив на прийняття рішення про погодження розміщення двох атракціонів у парках.