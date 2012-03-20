Янукович відмовився прийняти Лук'яненка

Герой України, багаторічний борець за її незалежність, автор Акту проголошення незалежності України Левко ЛУК’ЯНЕНКО обурений тим, що чиновники Адміністрації Президента України відмовили йому у зустрічі з главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому зверненні Л.ЛУК’ЯНЕНКА на ім’я В.ЯНУКОВИЧА.

«Службовці Вашої адміністрації заявили, що Ви відмовилися мене прийняти. Не знаю, чи відмовили Ви чи Ваші служби самі постаралися зекономити Ваш час, одначе факт, що мені відмовлено зустрінутися з Вами – Президентом Української держави. Хочу зразу попередити, що я для себе особисто нічого просити не мав наміру. Мені не потрібно ані посад, ані якогось матеріального забезпечення чи дотацій на лікування», - зазначив Л.ЛУК’ЯНЕНКО.

«Я учасник бойових дій Другої світової війни. Все життя боровся за вихід України з-під влади Москви, відбув у тюрмах, концтаборах та засланні 27 років. Реабілітований Державою Україна. Мені присвоєно звання Героя України з врученням Ордена держави за «незламну волю, громадянську мужність і самовідданість у відстоюванні ідеалів свободи і демократії, визначний особистий внесок у становлення і розвиток незалежної Української держави», - нагадав Л.ЛУК’ЯНЕНКО.

«Ви очевидячки знаєте, що я є співавтором Декларації про державний суверенітет України 16.07.1990 р. і автором Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Я балотувався на посаду Президента України. За 20 років самостійного існування України виборці переконалися, що я їх не обдурював і моє служіння Україні є щире і пов`язане з бажанням подолати сумну колоніальну спадщину, будувати правову справедливу державу з відродженням української мови, культури і всієї духовності», - говориться у документі.

«Період самостійності, на жаль, не став періодом розквіту України. Борці за волю України і я з ними є свідками руйнації продуктивних сил України й моральної деградації. Не за таку самостійну Україну ми боролися. І якщо ми неспроможні зараз вплинути на реальний стан справ, то хотілося почути від Президента – найвищої особи в державі – пояснення деяких фактів сьогоднішньої української дійсності, а може й дещо порадити», - зауважив Л.ЛУК’ЯНЕНКО.

«Якщо відмовлено мені, то кому ж тоді не відмовлено? Такої зневаги до мене не виявляв жоден з трьох попередніх президентів України. Якщо відмовлено всім громадянам (окрім державних посадовців), то кому ж тоді служить Президент?», - запитує у Президента України Л.ЛУК’ЯНЕНКО.