Презентація інвестможливостей та проектів розвитку Дніпропетровщини

У середу, 21 березня, з 10.00 до 13.00 у Конгрес-холі готелю «InterContinental Kyiv» (м. Київ) відбудеться презентація інвестиційних можливостей та проектів розвитку Дніпропетровської області.

Захід «Дніпропетровщина – інвестиційні ворота України» проводиться спільно із Американською торговою палатою в Україні. Генеральну презентацію регіону представить голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ.

Попередня акредитація – обов’язкова. Акредитація триватиме до 18.00 вівторка, 20 березня.

Акредитація проводиться:

Тел.: 056–742-70-71

056-778-38-38

067-631-78-40

e-mail: zavgorodnjaja@adm.dp.ua

Місце проведення заходу: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2А, Конгрес-хол. Реєстрація учасників: 9.30-10.00.

Доповідачами та модераторами на заході виступатимуть:

Хорхе ЗУКОСКІ – президент Американської торгівельної палати в Україні;

Євген УДОД - голова Дніпропетровського обласної ради;

Владислав КАСЬКІВ - голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України;

Дмитро ШИМКІВ - генеральний директор Microsoft в Украине;

Анатолій KOМІРНИЙ - директор комунального підприємства «Дніпропетровське інвестиційне агентство" Дніпропетровської обласної ради";

Віктор ЛЯХ - президент фонду "Східна Європа";

Франсуа-Олів`є КАЙО - генеральний директор компанії "Maisadur" СНД (Франція);

Роман ПРАЙС - голова компанії "TRIDENT Internation Airport" (США);

Андрій СТЕПАНОВ - партнер консалтингу Східного регіону компанії «Deloitte»,

а також представники бізнес-компаній, громадських, неурядових організацій, фондів та посольств.

На тематичних сесіях, зокрема, будуть презентовані:

Створення індустріальних парків в регіоні;

Проект будівництва логістичного центру в Кривому Розі;

Портфель проектів в рамках розвитку кластеру «Будівництва»;

Будівництво заводів по переробці побутових відходів;

Інвестиційні пропозиції в кластері «Сільське господарство» (в тому числі – проект створення селекційно-генетичної піраміди)

Програми підтримки та розвитку громадських ініціатив, органів місцевого самоврядування;

Впровадження соціальних реформ та інновацій (охорона здоров’я, освіти та т. ін).

*** Дніпропетровська область є одним з найбільш економічно розвинених регіонів України. На область припадає 50% усіх корисних копалин країни та близько 7% пахотних земель. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло Дніпропетровської області найвищий рейтинг в Україні - довгострокові рейтинги в національній та іноземній валюті «B», короткостроковий рейтинг в іноземній валюті «B» і довгостроковий рейтинг за національною шкалою «AA (ukr)». Прогноз довгострокових рейтингів - «стабільний». Згідно з результатами національного дослідження конкурентоздатності, проведеного Фондом «Ефективне управління» за методологією Всесвітнього економічного форуму, Дніпропетровська область є найбільш конкурентоздатним регіоном країни, посівши друге місце після Києва. Все це є міцним підґрунтям для реалізації в області інвестиційних проектів.

Американська торгівельна палата є однією з найактивніших та найвпливовіших громадських неприбуткових організацій серед бізнес-асоціацій, що діють в Україні. Одним з її головних завдань є представництво інтересів іноземних інвесторів, які працюють в Україні, а також сприяння появі нових інвесторів на цьому ринку. Палата співпрацює у питаннях торгівлі, комерції та економічних реформ не лише з українським урядом, а й з урядами інших країн, що є економічними партнерами України. Компанії-члени Палати - стратегічні та інституційні інвестори з різних регіонів та країн світу, включаючи Північну Америку, Європу, Азію, Росію та Україну, з найбільшим обсягом прямих іноземних інвестицій у ринок України. Протягом останніх 19 років Палата активно співпрацює з українською владою з метою покращення бізнес-середовища та залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в українську економіку.

