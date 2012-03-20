Перший Президент незалежної України Леонід КРАВЧУК ініціював створення Громадянського форуму Києва.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Л.КРАВЧУК зазначив, що в столиці відбувся круглий стіл “Європейські стандарти для європейської столиці” щодо питань розвитку Києва у поєднанні з необхідністю збереження культурної та історичної спадщини, підвищення рівня стандартів життя киян та вдосконалення системи управління містом. Учасниками круглого столу стали фахівці у різних галузях промисловості, науки, культури, освіти, спорту та інших сфер життєдіяльності. Вони висловили своє бачення перспектив розвитку рідного міста.

Як повідомив Л.КРАВЧУК, в результаті проведення круглого столу була затверджена резолюція, в якій відзначається, що на сьогодні “всі існуючі плани розвитку міста або вичерпані, або застаріли і не відповідають сучасним вимогам. Проблеми, що накопичувалися роками і десятиліттями, вимагають не “латання дірок”, а “проривного” комплексного підходу до їх вирішення”.

Л.КРАВЧУК звернув увагу, що резолюцію підписали як відомі особистості, яким не байдуже майбутнє столиці України, так і лідери громадських об’єднань, профспілкові лідери. Зокрема, це перший космонавт незалежної України Леонід КАДЕНЮК, президент Національної академії педагогічних наук України Василь КРЕМЕНЬ, голова Українського фонду культури Борис ОЛІЙНИК, генеральний директор ПАТ “Київметробуд” Володимир ПЕТРЕНКО, академік Національної академії медичних наук України Петро ФОМІН, голова Національної спілки художників України Володимир ЧЕПЕЛИК та інші.

“Ми закликаємо київську владу враховувати думку міської громади при плануванні розвитку міста в середньо- і довгостроковій перспективі, обговорювати проблеми у постійному діалозі з представниками громади, приймати стратегічні рішення тільки після їх всебічного громадського обговорення”, - процитував Л.КРАВЧУК резолюцію.

Він зазначив, що учасники круглого столу прийняли рішення скликати неформальний Громадянський форум Києва з метою формулювання точки зору київської громади щодо різних аспектів розвитку столиці. Також створено оргкомітет, якому доручено підготувати і провести установчий з’їзд Громадянського форуму Києва. Орієнтовно цей з’їзд планується на кінець березня.

За поясненням Л.КРАВЧУКА, ідея полягає у створенні певної структури, яка “буде йти спільно, а не кожен сам по собі, окремо, не маючи можливості для спільної дії”.