Платіні: УЄФА не може оцінювати політичну ситуацію в Україні

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ заявляє, що УЄФА не може оцінювати політичну ситуацію в Україні

Як пише «Український тиждень» з посиланням на німецьке спортивне видання Spox.com, про це президент УЄФА написав у листі-відповіді на звернення європейських депутатів та правозахисників стосовно політичних репресій в Україні напередодні Євро-2012.

У листі М.ПЛАТІНІ визнав, що політичні умови в Україні після надання їй права на проведення Євро-2012 в 2007 році змінилися. Тоді європейська футбольна асоціація надала Євро-2012 двом країнам Східної Європи тому, що «хотіла відкрити їх для інших політичних реалій». А це, за словами М.ПЛАТІНІ, завжди пов’язане з певним ризиком.

М.ПЛАТІНІ зазначив, що УЄФА не є політичною організацією, а тому не може дати оцінку цим питанням.

Він, втім, визнав, що згадує про чемпіонат світу 1978 року в Аргентині, коли у країні була військова диктатура. Президент УЄФА також вказав на літні Олімпійські ігри в Пекіні в 2008-му році. За його словами, обидві події супроводжувалися суперечливими обговореннями.

Як повідомлялося, на початку березня європейські політики написали М.ПЛАТІНІ листа з закликом порушити питання ув’язнення Юлії ТИМОШЕНКО під час розмов з українською владою.

Листа підписали віце-президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вальбурга ГАБСБУРГ ДУГЛАС, депутат Європарламенту Елмар БРОК, депутат-речник Союзу 90/Зелених Віола фон КРАМОН, президент "Eurasian Transition Group" Міхаель ЛАУБШ, колишній міністр закордонних справ Німеччини Маркус МЕКЕЛЬ, депутат Європарламенту від ЄНП Чарльз ТЕННОК.