Біля пам'ятника Короткевичу в Києві святкуватимуть День Волі

08:21, 22 березня 2012
Політика
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25 березня о 12:00 біля пам'ятника Володимира Короткевича  (м.Київ, вул.Коцюбинського, 3) розпочнеться святкування білоруського Дня Волі – Дня Білоруської  Народної  Республіки.

День Волі є найбільшим святом білоруського національного руху, оскільки  25 березня 1918 року була прийнята третя уставна грамота, згідно з якою Білоруська  Народна Республіка проголошувалася незалежною і демократичною державою, де вся влада належить білоруському народу.

Цього року на Дні Волі в Києві виступатимуть поети і барди. Будуть промови політичних і громадських діячів, оскільки білорусам, які в несприятливих умовах зараз ведуть боротьбу з промосковським режимом, дуже важлива підтримка  братнього   українського народу.

Прес-група Білоруського Центру в Україні запрошує представників українських політичних партій і громадських організацій, журналістів і громадян на День Волі.

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