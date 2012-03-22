Біля пам'ятника Короткевичу в Києві святкуватимуть День Волі

25 березня о 12:00 біля пам'ятника Володимира Короткевича (м.Київ, вул.Коцюбинського, 3) розпочнеться святкування білоруського Дня Волі – Дня Білоруської Народної Республіки.

День Волі є найбільшим святом білоруського національного руху, оскільки 25 березня 1918 року була прийнята третя уставна грамота, згідно з якою Білоруська Народна Республіка проголошувалася незалежною і демократичною державою, де вся влада належить білоруському народу.

Цього року на Дні Волі в Києві виступатимуть поети і барди. Будуть промови політичних і громадських діячів, оскільки білорусам, які в несприятливих умовах зараз ведуть боротьбу з промосковським режимом, дуже важлива підтримка братнього українського народу.

Прес-група Білоруського Центру в Україні запрошує представників українських політичних партій і громадських організацій, журналістів і громадян на День Волі.