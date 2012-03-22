На Майдані «Беркут» затримує опозиціонерів

Міліція та бійці спецпідрозділу «Беркут» перешкоджають активістам опозиційних молодіжних організацій провести на Майдані Незалежності в Києві акцію «Готуй намет навесні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

За їх даними, коли активісти «Батьківщини», НРУ, «Свободи», «Фронту змін» та «УДАРу» намагалися встановити намети, з’явився «Беркут» і оточив молодих людей, при цьому намагаючись відібрати в них намети.

У «Батьківщині» також додали, що коли міліціонерам пред’явили офіційний дозвіл мерії на проведення акції, вони почали посилатися на «якийсь припис Головного управління контролю за благоустроєм Київської міської держадміністрації, після чого почали хапати активістів за руки і ноги та тягнути їх у заздалегідь підігнаний автозак».

Наразі затримали кількох осіб, яких намагаються посадити в автозак, йдеться в повідомленні.

На місце події прибули народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександр СОЧКА та Віктор УКОЛОВ, які намагаються перешкодити незаконним арештам і блокують виїзд автозаку.

Перед цим депутатам вдалося «відбити» у міліції 3-х осіб.

«Я не розумію дій правоохоронних органів. Ми не зробили нічого протизаконного, у нас є всі офіційні дозволи. Чому «беркутівці» викручують нам руки і арештовують?», - сказав один з активістів Андрій ШЕКЕТА.

У свою чергу ще один опозиціонер Юрій ЮЗИЧ, якого з рук «беркутівців» врятували студенти і журналісти, наголосив, що «міліція перейшла всі межі, оскільки вже посеред центру столиці хапають громадян і засовують в автозаки», поінформували в «Батьківщині».