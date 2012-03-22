Соболєв: До виборів «Батьківщина» та ПРП не об'єднаються

До парламентських виборів 2012 року об’єднання партії «Батьківщина» та партії «Реформи і порядок» не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови парламентської фракції «БЮТ – Батьківщина», лідер ПРП Сергій СОБОЛЄВ.

«Питання об’єднання партії «Батьківщина» і ПРП відбудеться після цих виборів, бо закон передбачає норму, за якою всі партії, які подають кандидатів у дільничні виборчі комісії, будуть брати участь в жеребкуванні», - зазначив він.

«Ми б хотіли мати якомога більше представників, які б не дозволили фальшувати вибори», - підкреслив С.СОБОЛЄВ.

Він зазначив, що перший етап з’їздів двох партій відбудеться наприкінці квітня – на початку травня.

При цьому він додав, що другий етап з’їздів відбудеться наприкінці серпня – на початку вересня, тобто коли почнеться «активний період висунення кандидатів».