Вибори мера Києва можуть відбутися у липні цього року

13:20, 22 березня 2012
Політика
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За інформацією джерела, одночасно з виборами міського голови можуть відбутися вибори депутатів Київради

Вибори мера Києва можуть відбутися у липні цього року.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в органах влади.

Джерело нагадало, що 15 травня закінчуються повноваження нинішнього мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Джерело не виключило, що саме в цей період парламент ухвалить рішення про проведення виборів мера Києва.

При цьому, за інформацією джерела, одночасно з виборами міського голови можуть відбутися вибори депутатів Київради.

 

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