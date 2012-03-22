Вибори мера Києва можуть відбутися у липні цього року.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в органах влади.

Джерело нагадало, що 15 травня закінчуються повноваження нинішнього мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Джерело не виключило, що саме в цей період парламент ухвалить рішення про проведення виборів мера Києва.

При цьому, за інформацією джерела, одночасно з виборами міського голови можуть відбутися вибори депутатів Київради.