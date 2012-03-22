Прем'єр Польщі: Україна обережно прогресує

Глава польського уряду Дональд ТУСК сподівається, що українська влада збереже досягнуті раніше демократичні здобутки та продовжуватиме активно розвивати відносини з Європейським Союзом, до якого прагне приєднатися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава польського уряду заявив у Варшаві після двосторонніх переговорів з главою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ.

Глава польського уряду відзначив прогрес у розвитку взаємин України з Євросоюзом, прикладом чого він назвав заплановане на 30 березня парафування договору про асоціацію.

"Виразно видно, що наскільки дозволяють обставини, обережно, крок за кроком цей процес наближення України та Європи прогресує, і наші уряди відіграють у цьому позитивну роль", - сказав Д.ТУСК, котрий відзначив особисті зусилля М.АЗАРОВА, спрямовані на досягнення цієї мети.

Прем`єр Польщі повідомив, що глава українського уряду під час сьогоднішньої зустрічі детально пояснював причини арешту та засудження екс-прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО, справа якої, за його словами, продовжує викликати занепокоєння у ЄС.

"Я підкреслював, що з точки зору Польщі та наших європейських партнерів - бажаючи зрозуміти якнайкраще обставини та аргументи українського уряду - висловлюємо занепокоєння цією ситуацією", - сказав Д.ТУСК.

Він наголосив, що велике значення для подальшого розвитку відносин України та ЄС матимуть майбутні парламентські вибори.

"Ми дуже розраховуємо, що зусилля задля демократизації та верховенства права, які Україна демонструє багато-багато років - при усіх сумнівах оглядачів - що ці зусилля не будуть занапащені... нашими друзями", - сказав він.