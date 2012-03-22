Гриценко: зміни до закону про ГТС є здачею національних інтересів

Народний депутат України, голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що внесення змін до закону про трубопровідний транспорт є здачею національних інтересів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО сказав під час прес-конференції у Чернігові.

"Щойно Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект, який є "милицями-костилями" для влади під час виборів, а насправді здачею національних інтересів. Він дає можливість у ручному режимі Кабміну комусь продати чи забрати газотранспортну систему України", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, газотранспортна магістраль є стратегічним ресурсом країни. А.ГРИЦЕНКО нагадав, що кілька років тому більшість депутатів висловилися проти неконтрольованої приватизації чи концесії ГТС, а сьогодні ситуація змінилася і цей закон "проламується у першому читанні".

Народний депутат також зауважив, що переважна більшість українців не переймається цим питанням, хоча воно матиме доленосне значення для країни у майбутньому.

"Якщо її (ГТС- УНІАН) продадуть і кілька мільярдів вкинуть під вибори, багато бідних людей зреагують – добре, що хоч щось дали. Але ми повинні дивитися не під ноги, а дивитися стратегічно вперед, і дбати про країну, а не проїдати все, що збудовано до нас", - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Він назвав схвалене рішення "стратегічною помилкою" і наголосив, що не голосував за цей законопроект.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 20 березня прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» (щодо реформування нафтогазового комплексу), внесеного народним депутатом з фракції НУ-НС Юрієм КАРМАЗІНИМ.

Законопроектом передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, котрі здійснюють діяльність з транспортування магістральними і/або розподільних трубопроводами, зберігання в підземних газосховищах компанії НАК “Нафтогаз України” здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України.