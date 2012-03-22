Суддів зрівняють у зарплатах з нардепами

У 2012 році середня заробітна плата українських суддів зросте на 106,7% - з 6 тис. 577 грн. (у 2011 р.) до 13 тис. 592,5 грн., тоді як заробітна платня інших працівників суду збільшиться лише на 9,4% - з 2 тис. 287 грн. (у 2011 р.) до 2 тис. 501,5 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник управління планово-фінансової діяльності і соціального забезпечення Державної судової адміністрації України Зеновій ХОЛОДНЮК повідомив на засіданні колегії адміністрації.

Крім того, за його словами, у 2012 році удвічі збільшується зарплата голів судів - з 7 тис. 830 грн. до 15 тис. 721,9 грн., заступників голів судів - з 7 тис. 190 грн. до 14 тис. 293,9 грн.

Згідно з поданою динамікою середньої зарплати працівників апаратів судів, зарплата працівників деяких судів у 2012 році буде нижчою, ніж у 2011 році. Зокрема, середня зарплата працівників апеляційних господарських судів зменшитися з 3 тис. 461 грн. до 2 тис. 810 грн.

Зарплата працівників інших судових інстанцій у 2012 році збільшитися незначно: в апеляційних адмінсудах - на 13 грн., у господарських судах - на 36 грн., у місцевих судах - на 261 грн., в адміністративних судах - на 348 грн.

Крім того, З.ХОЛОДНЮК повідомив, що середньодобові надходження судового збору в Україні удвічі нижчі від запланованого і становлять близько 3,6 млн. грн. проти запланованих 7,3 млн. грн.

Як повідомляла Українська правда, мінімальна зарплата для пересічного депутата становить 17 425 гривень. Після відрахування податків на руки народний обранець отримує близько 14 тисяч.