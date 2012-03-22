Гриценко: Тимошенко й Луценка не для того саджали, щоб випустити до виборів

Народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що лідера ВО "Батьківщина" екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО і екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА не випустять з в`язниці до виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив під час прес-конференції у Чернігові.

"Я не думаю, що ЯНУКОВИЧ їх саджав у в`язницю, щоб випустити і дозволити брати участь у виборах", - сказав А.ГРИЦЕНКО, додавши, що був би радий помилитися у цьому питанні.

На думку народного депутата, неправомірна виплата збільшених зарплат і пенсій, у якій звинувачують екс-міністра, не є унікальним випадком.

"Я вам скажу, як людина, яка працювала в уряді і має інформацію: таких випадків по країні десятки тисяч в усіх регіонах. Ці випадки спокійно вирішуються в адміністративному порядку без жодної тюрми і наручників", - пояснив А.ГРИЦЕНКО. За його словами, у таких випадках надається відповідний припис і кошти повертаються.

А.ГРИЦЕНКО також зауважив, що не зрозуміло, чому 14 місяців Ю.ЛУЦЕНКО перебував за ґратами, адже "він нікого не вбивав і не ґвалтував".

"Це помста, абсолютно чітко зрозуміло", - підкреслив політик. Він також назвав парадоксальними ситуацію, коли син прокурора, який збив 3-х жінок у Дніпропетровську, перебуває на свободі, так само, як і виродків, котрі зґвалтували і намагалися вбити дівчину у Миколаєві, також випустили на свободу. Натомість екс-міністр МВС перебуває за ґратами.