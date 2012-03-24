Томенко підозрює, що влада свідомо знищує систему охорони здоров'я та освіти

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ і генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ з проханням пояснити, чим обумовлена ситуація, яка склалася в Україні з цінами на газ для різного роду установ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він повідомив, що, як зазначається у повідомленнях засобів масової інформації та зверненнях, які надходять у Верховну Раду, попри те, що уряд Миколи АЗАРОВА заклав у бюджеті як прогнозовану ціну на газ 413 доларів за тисячу кубометрів, коли йдеться про його закупівлю для утримання соціальної та гуманітарної сфери, мова йде вже про ціну на рівні 600-900 доларів за тисячу кубометрів.

Для прикладу М.ТОМЕНКО навів лише кілька випадків, про які пишуть ЗМІ.

Так, сільрада одного із сіл Донецької області уклала угоду з ПАТ «Маріупольгаз» на постачання газу, призначеного для котелень дитячого садка, сільського будинку культури та сільської ради по ціні 875 доларів за тисячу кубів; комунальний заклад Київської облради «Київська обласна дитяча лікарня» уклав угоду з ДП «Києво-Святошинське УЕГГ «ВАТ по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» на постачання газу вартістю 784 доларів; Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат Закарпатської облради уклала угоду з ПАТ «Закарпатгаз» на постачання газу вартістю 705 доларів тощо.

М.ТОМЕНКО наголосив, що таких прикладів, коли різниця прогнозованої ціни, закладеної урядом у бюджеті, та ціни за договором становить 200 і більше відсотків, безліч по всій території України.

Водночас, посилаючись на інформацію у ЗМІ, М.ТОМЕНКО додав, що ПАТ «Львівгаз» уклало низку угод з ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на постачання у 2012 році газу, серед якого і газ власного видобутку по ціні 138 доларів за тисячу кубометрів.

За словами віце-спікера, ця ситуація наштовхує на кілька запитань: хто здійснює державну політику в галузі забезпечення газом, передовсім закладів освіти і культури у сільській місцевості, оскільки різниця в ціні сягає фантастичних сум та чому ця сума не відповідає закладеній у бюджеті.

Окрім того, М.ТОМЕНКО зауважив, що цікавим залишається питання, що відбувається із газом власного видобутку, який, ПАТ «Львівгаз», наприклад, закуповує по 138 доларів за тисячу кубометрів.

На переконання М.ТОМЕНКА, висновок наступний: «або уряд не контролює це питання і дав на відкуп приватизованим відомими олігархами облгазам, або свідомо знищується сільська освіта, охорона здоров’я з метою подальшої «оптимізації» через закриття, оскільки очевидно, що за таких обставин місцеве самоврядування не здатне буде фінансово утримувати систему освіти, охорони здоров’я, навіть на рівні оплати житлово-комунальних послуг та виплати заробітних плат».