Бацька заборонив мінчанам пити і продавати мінеральну воду

У Мінську на час лабораторних досліджень припинили реалізацію деяких партій мінеральної води «Боржомі», - повідомляє Газета.ру з посиланням на Мінський міський центр гігієни та епідеміології.

«Згідно з попередніми даними, у медиків на етапі лабораторних досліджень з`явилися питання до фізико-хімічного складу деяких партій "Боржомі". Зокрема, до іонно-катіонного складу», – уточнив представник центру. При цьому він зазначив, що «на етапі лабораторних досліджень було заздалегідь встановлено, що партій мінеральної води "Боржомі", які не відповідають критерію безпеки, знайдено не було».

«Лабораторні дослідження "Боржомі" щойно завершені, триває обробка одержаних даних, остаточний висновок про якість "Боржомі", яка надійшла до Мінська, буде здійснено найближчим часом», – сказали в центрі.

Як раніше повідомляло Міністерство охорони здоров`я Білорусі, у травні цього року були розпочаті лабораторні дослідження мінеральної води «Боржомі». «Приводом для перевірок послужила ситуація з "Боржомі" в Росії», – зазначили в міністерстві.