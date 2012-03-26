Мельниченко каже, що його кличуть у першу п'ятірку виборчого списку

Екс-майор Управління державної охорони Микола Мельниченко не виключає можливості своєї участі в парламентських виборах.

Про це М.Мельниченко повідомив в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ-Украина" (№ 49 від 26 березня).

"Питання не вирішене, але пропозиції від опозиції є, конкретніше сказати не можу. Навіть є пропозиція увійти до першої п`ятірки виборчого списку", - сказав М.Мельниченко.

При цьому екс-майор зазначив, що не має наміру використовувати мандат народного депутата як захист від кримінального переслідування. "Депутатський мандат мені не потрібний для того, щоб з`явитися в Україні. Я і без недоторканності через три тижні, може, через місяць приїду до країни, про що наперед повідомлю пресу. Мене вже дістала брехня, що я перебуваю в розшуку! Ось приїду і розповім, як все було!", - заявив М.Мельниченко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав законними постанови Генеральної прокуратури від 2001 року про порушення кримінальних справ стосовно М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши в силі рішення Печерського райсуду.