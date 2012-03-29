У Києві побудують інноваційний бізнес-парк

У 2012 році київська влада планує почати будівництво інноваційного парку «BIONIC Hill». Презентація цього проекту відбулась сьогодні під час першого Київського інвестиційного форуму, організатором якого виступила столична влада спільно з фондом «Ефективне управління», повідомляє прес-служба КМДА.

Ініціатором створення сучасного парку інформаційних та інших високих технологій є інвестиційно-девелоперський холдинг UDP за підтримки КМДА. Як зазначають організатори форуму, реалізація проекту відповідає завданням ініціативи «Зроблено в Києві» Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Створення інноваційного парку є частиною концепції кластерного розвитку економіки шляхом створення центрів компетенції в пріоритетних галузях. Так, «BIONIC Hill» буде розміщений у Святошинському районі Києва на площі 147 га. На його території будуть побудовані бізнес-центри та інкубатори, університет, готелі, спорткомплекс, ТРЦ, житлові будинки, школа і дитячі садки. Словом усе, що необхідно для життя.

У бізнес-центрах «BIONIC Hill», які розташуються на майданчику площею понад 225 тис. квадратних метрів, розмістяться українські та зарубіжні компанії, що працюють у сфері високих технологій, а також бізнес-інкубатори, венчурні фонди, відділення банків та інші організації, які будуть надавати сервісну підтримку бізнес-сектора.

«Ми провели попередній аналіз, який показав, що дохід IT-компаній України перевищує 1,5 мільярд доларів США на рік, а експорт їхніх послуг становить 1 мільярд доларів США. При цьому ми спостерігаємо зростання індустрії програмної продукції України на 30-40% в рік. Це дає нам підстави вважати, що проект буде успішним, тим більше, що IT-компанії, зареєстровані в Києві та Київській області, генерують близько 70% доходів цієї індустрії», – зазначив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

За його словами, парк передбачає створення 35 тис. високотехнологічних робочих місць. За попередніми оцінками, завдяки цьому бюджет міста отримуватиме у вигляді податку на доходи фізичних осіб понад півмільярда гривень на рік.

Бізнес-парк буде розвивати такі сучасні напрямки роботи як інформаційні технології, енергозбереження, біотехнології і фармацевтика.

До 2014 року планується завершити будівництво першої черги проекту площею понад 100 тис. квадратних метрів, яка об’єднає бізнес-центри, житло для спеціалістів та супутні служби.

Для зручності киян, зобов’язання забезпечити транспортне сполучення бізнес-парку з іншими районами Києва взяла на себе міська влада.

«BIONIC Hill» матиме дуже зручне розташування. З одного боку, це і паркова екологічна зона, а з іншого – територія максимально наближена до міської інфраструктури. Так, відстань до кільцевої дороги складатиме лише 2,5 км, до найближчої станції метро «Академмістечко» – 7,5 км, до центру Києва – 17 км., до аеропорту «Жуляни» – 20 км.