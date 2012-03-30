Генеральний прокурор особисто здивував доповідачів ПАРЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції співдоповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Марієтта де Пурбе-Лундін.

«Ми були здивовані, коли генеральний прокурор власноручно зробив для нас можливим те, що було неможливим дуже довгий час перед тим, а саме - можливість відвідати в СІЗО пана Луценка», - сказала М.Пурбе-Лундін.

Вона наголосила, що після зустрічі з Ю.Луценком у доповідачів склалося враження, що він перебуває у бадьорому настрої, розмовляв переважно про політичні аспекти нинішньої ситуації в Україні. При цьому, за словами М.Пурбе-Лундін, Ю.Луценко занепокоєний станом свого здоров’я.

У свою чергу, інша доповідач Майліс Репс підкреслила, що Україна залишалась єдиною державою, яка не надавала можливості зустрітися з ув’язненими. Досі лише «лише такі складні країни як Росія і Азербайджан» не надавали представникам ПАРЄ такої можливості, додала М.Репс.

Доповідачі зазначили, що задоволені можливістю зустрітися з Ю.Луценком і сподіваються на зустріч у майбутньому із колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України поінформували, що за сприяння генерального прокурора України В.Пшонки співдоповідачам Комітету ПАРЄ М.Пурбе-Лундін та М.Репс надано дозвіл на побачення з Ю.Луценком, який утримується в Київському СІЗО.

За результатами зустрічі В.Пшонки зі співдоповідачами Комітету ПАРЄ, що відбулася 28 березня, у відповідності до досягнутих домовленостей, того ж дня на адресу Генеральної прокуратури надійшов лист від Генерального секретаря ПАРЄ Войцеха Савіцкі з проханням сприяти в організації зустрічі доповідачок ПАРЄ з Ю.Луценком.

Генеральна прокуратура України, у свою чергу, 28 березня направила відповідного листа до Апеляційного суду м. Києва з проханням надати дозвіл на побачення вказаних осіб з Ю.Луценком.

Такий дозвіл було надано, про що суд відповідним листом поінформував ГПУ і Київський СІЗО.