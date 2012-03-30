ЗМІ: Партія регіонів сплачує за піар заступника Генпрокурора Кузьміна

Партія регіонів найняла та сплачувала послуги зарубіжної компанії з піару першого заступника Генерального прокурора України Рената Кузьміна у британських ЗМІ, стверджує Українська правда.

Інтернет-видання має тексти листів британського відділення компанії Burson-Marsteller UK у Лондоні на адресу редакцій декількох ЗМІ. Так, за результатами співпраці вийшло два інтерв`ю Кузьміна у Associated Press та в українській службі BBC. За інформацією "Української правди", штаб-квартири обох редакцій отримували листи Burson-Marsteller UK.

Співробітництво з Партією регіонів інтернет-виданню підтвердив також керівник східноєвропейського відділення Burson-Marsteller у Брюсселі .

"Українська правда" стверджує, що, крім Кузьміна, Партія регіонів через компанію Burson-Marsteller піарила кількох своїх депутатів.