ЗМІ: Партія регіонів сплачує за піар заступника Генпрокурора Кузьміна
10:10, 30 березня 2012Політика
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Компанія Burson-Marsteller за угодою з ПР розміщувала у британських ЗМІ інтерв`ю з українським високопосадовцем
|Ренат КУЗЬМІН
Інтернет-видання має тексти листів британського відділення компанії Burson-Marsteller UK у Лондоні на адресу редакцій декількох ЗМІ. Так, за результатами співпраці вийшло два інтерв`ю Кузьміна у Associated Press та в українській службі BBC. За інформацією "Української правди", штаб-квартири обох редакцій отримували листи Burson-Marsteller UK.
Співробітництво з Партією регіонів інтернет-виданню підтвердив також керівник східноєвропейського відділення Burson-Marsteller у Брюсселі .
"Українська правда" стверджує, що, крім Кузьміна, Партія регіонів через компанію Burson-Marsteller піарила кількох своїх депутатів.
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