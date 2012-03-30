Турчинов запитав однопартійців, чи готові вони втратити посади

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на ХІ з’їзді партії «Батьківщина».

Як наголосив О.Турчинов, «час завершувати всі узгодження і консультації та переходити до створення єдиних штабів об’єднаної опозиції як у центрі, так і на місцях».

Він звернувся до однопартійців: «Чи готові ми з вами до реальної самопожертви (поступитися місцем у списку, втратити посаду)?».

У відповідь спочатку лише кілька голосів із зали вигукнули «Так!». Тоді О.Тручинов знову звернувся з цим запитанням, і йому відповіли оплесками та масовими вигуками «Готові!».

О.Турчинов наголосив на необхідності єдиного списку кандидатів. «Від кожного з нас, друзі, від вашої мудрості, толерантності, самопожертви, здатності показати приклад залежить успіх цієї справи», - сказав він.

Як підкреслив О.Турчинов, опозиція у парламенті має протистояти внесенню змін до закону про вибори народних депутатів. За його словами, також опозиція має об’єднатися для того, щоб не дати сфальсифікувати вибори.