Турчинов запитав однопартійців, чи готові вони втратити посади
Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов заявляє про необхідність переходу до створення єдиних штабів об’єднаної опозиції
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на ХІ з’їзді партії «Батьківщина».
Як наголосив О.Турчинов, «час завершувати всі узгодження і консультації та переходити до створення єдиних штабів об’єднаної опозиції як у центрі, так і на місцях».
Він звернувся до однопартійців: «Чи готові ми з вами до реальної самопожертви (поступитися місцем у списку, втратити посаду)?».
У відповідь спочатку лише кілька голосів із зали вигукнули «Так!». Тоді О.Тручинов знову звернувся з цим запитанням, і йому відповіли оплесками та масовими вигуками «Готові!».
О.Турчинов наголосив на необхідності єдиного списку кандидатів. «Від кожного з нас, друзі, від вашої мудрості, толерантності, самопожертви, здатності показати приклад залежить успіх цієї справи», - сказав він.
Як підкреслив О.Турчинов, опозиція у парламенті має протистояти внесенню змін до закону про вибори народних депутатів. За його словами, також опозиція має об’єднатися для того, щоб не дати сфальсифікувати вибори.