Лавринович не бачить здорового глузду у поверненні смертної кари

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Полтаві.

За словами міністра, після гучних справ, вбивств та інших злочинів у країні починають говорити про повернення смертної кари. «Але потім здоровий глузд говорить, що тільки Бог може забрати у людини життя, інші не мають права цього робити», - заявив О.Лавринович.

Він вважає, що сьогодні акцент потрібно робити на жорсткості покарання.