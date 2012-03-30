Лавринович не бачить здорового глузду у поверненні смертної кари

16:11, 30 березня 2012
Політика
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Міністр юстиції України Олександр Лавринович не підтримує введення в Україні смертної кари.

Олександр Лавринович

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Полтаві.

За словами міністра, після гучних справ, вбивств та інших злочинів у країні починають говорити про повернення смертної кари. «Але потім здоровий глузд говорить, що тільки Бог може забрати у людини життя, інші не мають права цього робити», - заявив О.Лавринович.

Він вважає, що сьогодні акцент потрібно робити на жорсткості покарання.

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