Глава облради: Донецький аеропорт запрацює уже в квітні

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Донецької облради, про це він сказав на останній нараді з питань підготовки КП «Міжнародний аеропорт Донецьк» до майбутнього Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

«Наша мета сьогодні - усунути всі недоліки до початку Євро-2012. На 27 квітня всі основні функції аеропорту мають працювати», - сказав А.Федорук. При цьому він додав, що в аеропорту «до 15 травня залишиться завершити будівництво двох рульових доріжок, автостанції, автостоянки для автомобілів».

Кажучи про подальші перспективи нового аеропорту в Донецьку, про його затребуваність після проведення європейського чемпіонату з футболу, голова обласної ради відзначив, що «Донецька облрада спільно з комунальним підприємством працюватиме над тим, щоб максимально завантажити аеропорт».

«Ми розширюватимемо співпрацю з іншими авіалініями, це будуть і різні транзитні перевезення тощо. Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб КП «Міжнародний аеропорт Донецьк» став ще одними повітряними воротами нашої країни», - уклав А.Федорук.

Довідка УНІАН. У Донецьку до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 з футболу завершується будівництво міжнародного аеропорту «Донецьк» на суму 2 млрд 792 млн. грн.