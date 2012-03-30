Стало відомо, хто судитиме Тимошенко в Харкові

Про це повідомила глава райсуду Світлана Шаренко, передає Українська правда.

За її словами, в четвер суд отримав від прокуратури Харківської області справу з обвинувальним висновком стосовно екс-прем'єра.

Голова суду повідомила, що жереб судити Тимошенко випав судді Садовському, але поки попереднє засідання у справі не призначено.

"Можливо, це буде на наступному тижні. Але рішення приймає сам суддя", - зауважила Шаренко.

Як відомо, 29 березня прокуратура Харківської області передала до Київського райсуду Харкова кримінальну справу стосовно Тимошенко.

Екс-прем'єра звинувачують в організації заволодіння коштами держбюджету в особливо великих розмірах у період 1997-1998 рр. шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість; замаху на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі; несплаті податків корпорацією ЄЕСУ; несплати прибуткового податку Тимошенко як фізичною особою; скоєнні службового підроблення.

Захист Тимошенко заявляє про безпідставність звинувачення, зокрема про те, що обвинувачення побудоване на недоведених усних вказівках, які нібито давала екс-прем'єр будучи народним депутатом.