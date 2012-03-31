В середу, 4 квітня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи стане Євро-2012 шансом для України?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Чи готова Україна до проведення Чемпіонату? Чи відповідають інфраструктура і сервіс масштабам Євро-2012?

Яких туристів Україна розраховує привабити і хто приїде насправді?

Чи окупляться витрати на Чемпіонат?

Чому основним інвестором Євро-2012 виступила держава?

Як до Чемпіонату ставляться жителі українських міст, в яких проводитимуться футбольні матчі?

Чи поліпшить Євро-2012 образ України в очах європейців?

Учасники круглого столу:

1. Анатолій ГОЛУБЧЕНКО – заступник голови КМДА.

2. Євген ЧЕРВОНЕНКО – помічник міністра МНС України.

3. Ігор УМАНСЬКИЙ – економіст, екс-міністр фінансів України.

4. Ерік НАЙМАН – керуючий партнер ІК «Капітал Таймс».

5. Артем ФРАНКОВ – головний редактор видання «Футбол».

6. Ігор БУРАКОВСЬКИЙ – директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

7. Павло БАБЕНКО – Координатор проектів Громадської організації «Комітет суспільного контролю «ЧЄ-12».

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