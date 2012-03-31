Круглий стіл «Чи стане Євро-2012 шансом для України?»
В середу, 4 квітня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи стане Євро-2012 шансом для України?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Чи готова Україна до проведення Чемпіонату? Чи відповідають інфраструктура і сервіс масштабам Євро-2012?
Яких туристів Україна розраховує привабити і хто приїде насправді?
Чи окупляться витрати на Чемпіонат?
Чому основним інвестором Євро-2012 виступила держава?
Як до Чемпіонату ставляться жителі українських міст, в яких проводитимуться футбольні матчі?
Чи поліпшить Євро-2012 образ України в очах європейців?
Учасники круглого столу:
1. Анатолій ГОЛУБЧЕНКО – заступник голови КМДА.
2. Євген ЧЕРВОНЕНКО – помічник міністра МНС України.
3. Ігор УМАНСЬКИЙ – економіст, екс-міністр фінансів України.
4. Ерік НАЙМАН – керуючий партнер ІК «Капітал Таймс».
5. Артем ФРАНКОВ – головний редактор видання «Футбол».
6. Ігор БУРАКОВСЬКИЙ – директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.
7. Павло БАБЕНКО – Координатор проектів Громадської організації «Комітет суспільного контролю «ЧЄ-12».
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
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