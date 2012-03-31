Грищенко не сприймає логіку додаткових умов Європи

Україна не сприймає логіку додаткових умов в процесі підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко в інтерв’ю впливовій іспанській газеті El Pais, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

"Якою ми будемо країною, якщо будемо приймати до виконання все, що нам хтось ззовні буде казати. Відтак ми вважаємо Угоду про асоціацію з ЄС достатньо важливою і вигідною для обох сторін, щоб підписати її без додаткових умов", - сказав К.Грищенко.

Крім того, як зазначили в МЗС, під час бесіди з іспанським журналістом, яка відбулась за підсумками Брюссельського форуму 24 березня, К.Грищенко також підкреслив, що Україна стикається з подвійними стандартами: "Попередній прем'єр-міністр Ісландії перебуває зараз під судом за звинуваченням у неефективному керівництві країною в період фінансової кризи, і ніхто в ЄС з цього приводу нічого не заявляє. Юлія Тимошенко засуджена за зловживання службовим становищем при підписанні газових контрактів з Росією, які обходяться Україні в мільярди невиправданих збитків, і в європейських політиків це викликає обурення".

К.Грищенко визнав, що українська судова система і кримінально-процесуальне законодавство значною мірою не відповідають високим європейським стандартам і нині переживають процес реформування, але в будь-якому випадку діючі закони і рішення судів потрібно поважати і виконувати.

При цьому глава МЗС зауважив, що Ю.Тимошенко має право позиватися до Європейського суду з прав людини, рішення якого Україна визнає відповідно до своїх міжнародних зобов’язань.