Геращенко хоче бачити в уряді ще одного віце-прем’єра

Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Ірина Геращенко вважає за доцільне відновлення в структурі уряду спеціального координуючого органу з питань європейської інтеграції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі І.Геращенко.

За її словами, після парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС українському уряду потрібно вже зараз зосередитися на питаннях імплементації угоди. Депутат переконана, що в уряді необхідно відновити спеціальний координуючий орган – бюро чи комітет з питань євроінтеграції, який існував у Кабінеті міністрів до 2010 року. «Сьогодні питання координації всіх міністерств щодо євроінтеграції стає надзвичайно важливим», - заявила вона.

І.Геращенко також вважає доцільним повернути в уряд і посаду віце-прем’єра з питань євроінтеграції. «Має бути конкретна людина, яка відповідатиме за цей напрямок. Європейська сторона так само зацікавлена мати в якості переговірника конкретного урядовця з певними повноваженнями", - наголосила депутат.

Також І.Геращенко вважає, що для імплементації Угоди треба розширити повноваження Комітету з питань євроінтеграції у Верховній Раді. За її словами, всі країни Східної Європи, які пройшли шлях інтеграції, мали відповідний парламентський комітет з особливими повноваженнями і до нього, як правило, входили лідери всіх парламентських фракцій. «Питання адаптації українського законодавства до європейських норм і стандартів після підписання Угоди набере особливої ваги, - вважає І.Геращенко. - Тому вже зараз потрібно взяти на озброєння досвід східних сусідів у питаннях імплементації угоди про асоціацію».

При цьому, І.Геращенко зазначила, що всі ці кроки важливі, але вони є лише технічними. «Головне, аби влада не лише перейнялася євроінтеграційною риторикою. Принципово, аби українська влада почала жити і діяти за європейськими правилами: відмовилася від вибіркового правосуддя, поважала права людини і опозиції, розпочала справжню боротьбу із корупцією, провела чесні і прозорі вибори, - наголосила вона. - Лише ці фактори створять умови для підписання і ратифікації угоди», - вважає І.Геращенко.