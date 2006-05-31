Жовтяк порадив головному правознавцеві Ющенка читати Конституцію

Євген ЖОВТЯК, який оскаржує в Києво-Святошинському районному суді Київської області Указ Президента Віктора ЮЩЕНКА про своє звільнення з посади голови Київської облдержадміністрації, наполягає на повній законності та конституційності таких дій. Тим самим він категорично заперечує радникові Президента, керівникові Головної служби правової політики Секретаріату Президента Миколі ПОЛУДЬОННОМУ, який сьогодні на брифінгу висловив думку про те, що “посади, визначені в Конституції, є політичними і на них не поширюється можливість оскарження звільнень в загальних судах”. Про це Є.ЖОВТЯК заявив в інтерв’ю УНІАН.

Дуже прикро, зауважив Є.ЖОВТЯК, що “головний радник Президента з правових питань, даючи Президентові поради, керується не Конституцією, а своїми домислами. Адже кожному студенту молодших курсів юридичних факультетів в Україні відомо про рішення Конституційного Суду від 7 травня 2002 року у “Справі щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб”. Цим рішенням Конституційний Суд поставив крапку в дискусіях про те, чи мають право чиновники, чиї посади є політичними, звертатись до судів загальної юрисдикції в разі, якщо на їхню думку мало місце порушення їхніх конституційних прав, зокрема, права на працю. Суд зробив однозначний висновок: мають.”

“Таким чином, каже Є.ЖОВТЯК, або головний правознавець Президента робить вигляд, що не знає про рішення Конституційного Суду, або свідомо ігнорує його. В обох випадках він робить позицію Президента програшною, і цьому не може бути виправдань”.

Як відомо, Президент В.ЮЩЕНКО підписав Указ про звільнення Є.ЖОВТЯКА 24 травня. Причини звільнення в Указі вказані не були. Перед цим Кабінет міністрів зробив подання Президентові про необхідність звільнення Є.ЖОВТЯКА за “погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку Київської області”. Є.ЖОВТЯК з цим категорично не погодився, наполягаючи на тому, що такого погіршення немає, більше того Київщина виборола перше місце серед областей України за підсумками першого кварталу цього року. Після появи президентського Указу, Є.ЖОВТЯК подав позов до Києво-Святошинського райсуду, і той зупинив дію Указу до розгляду справи по суті. В середу М.ПОЛУДЬОННИЙ заявив, що той же Києво-Святошинський суд наступного дня відмінив рішення про зупинення президентського Указу за заявою Міністерства юстиції. Сам Є.ЖОВТЯК під час появи Указу перебував на лікарняному після хірургічної операції.