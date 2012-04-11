Дружина Луценка здивована заявами МОЗ

Про це вона заявила, коментуючи останнє повідомлення МОЗ щодо процесу лікування Юрія Луценка, повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

«Основним завданням МОЗ, як записано у положенні міністерства, є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення тощо. Проте серед такого переліку немає функції МОЗ - копирсатися в інформаційних стрічках для відслідковування повідомлень щодо стану здоров’я того чи іншого громадянина», - зауважила І.Луценко.

Вона нагадує чиновникам від МОЗ про те, що ще 28 травня 2011 року медична комісія фахівців МОЗ оглянула Ю.Луценка, визначивши важкий стан його здоров’я. «Саме комісія МОЗ поставила йому діагноз, зокрема – порушення функцій печінки, кровоточивість виразки шлунку, анемію, набутий цукровий діабет. Крім того, лікарі наполегливо рекомендували термінову госпіталізацію Луценка у спеціалізований медичний заклад, де наявні кваліфіковані лікарі, необхідні медикаменти та відповідне обладнання», - додала І.Луценко.

«З того часу я неодноразово у своїх коментарях наголошувала про те, що лікарі, які входили до складу комісії МОЗ, щоразу після огляду Луценка в СІЗО рекомендували терміново лікуватися за межами слідчого ізолятора», - наголосила дружина екс-міністра.

За її словами, десять місяців пенітенціарна система України створювала лише видимість опікування здоров’ям мого чоловіка, проте не вчинила жодних дій задля його лікування.

«І тільки після прийнятої у січні Резолюції ПАРЄ по України, значного тиску європейських та інших міжнародних інституцій, після візиту членів Моніторингового комітету ПАРЄ, депутатів Європарламенту, представників організації «Freedom House», стало можливим вивезення мого чоловіка в лікарню на чергове обстеження та можливе лікування. Тільки через десять місяців МОЗ таки визнав Луценка хворим», - наголосила І.Луценко.

Вона також зауважила, що, незважаючи на рекомендації фахівців МОЗ про лікування Луценка у спеціалізованій клініці, у порушення цих же рекомендацій він був вивезений в звичайну лікарню швидкої допомоги.

«І я, і чоловік вдячні усім без винятку лікарям, які турбуються про здоров’я Луценка і докладають усіх можливих зусиль для його лікування», - додала дружина екс-міністра.

Натомість чиновникам від МОЗ І.Луценко порадила займатися прямими обов’язками – лікуванням людей, а не відписками.

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня у Міністерстві охорони здоров’я поінформували, що засуджений екс-міністр внутрішніх справ Ю.Луценко перебуває під динамічним спостереженням лікарів та не відмовляється від лікування.

При цьому у МОЗ висловили переконання, що численні коментарі в пресі, у тому числі й родичів пацієнта, які не є фахівцями у сфері медицини, часто носять однобокий характер та є необ’єктивними.