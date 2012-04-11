Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після засідання КОД повідомив заступник голови ВР, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко.

«З огляду на рішення Конституційного Суду, КОД продовжив термін погодження єдиних кандидатів-мажоритарників від опозиції, аби завершити його до проведення форуму опозиційних сил», - сказав він.

М.Томенко також додав, що була підтверджена дата проведення цього форуму - 12 травня.

Під час засідання КОДу також були ухвалені три документи. Зокрема, заява КОД стосовно того, що влада через Конституційний Суд та ухвалення низки законів намагається змінити правила проведення виборів. «КОД відмічає страх влади програти виборчу кампанію і тому влада робить все, аби забезпечити свою перемогу», - сказав М.Томенко, додавши, що опозиція зробить все, аби не допустити такої ревізії.

Крім того, додав він, було ухвалене звернення КОД до європейських структур щодо заангажованості заяви ГПУ відносно причетності Юлії Тимошенко до вбивства депутата Євгена Щербаня. Третім документом, додав віце-спікер, стало звернення до FATF щодо стану боротьби з корупцією в Україні. «КОД констатує наявність зловживань з боку державної влади та звертається з вимогою до FATF вести жорсткий моніторинг ситуації в Україні щодо боротьби з корупцією та відмиванням брудних коштів», - сказав М.Томенко.