Молодь не поділяє політичних поглядів батьків (опитування)

Зокрема, згідно з результатами дослідження, політичні погляди майже половини опитаних молодих людей (47,2%) не співпадають із поглядами їхніх батьків. Політичні переваги третини опитаних (36,5%) співпадають із батьківськими, при цьому 16,3% респондентів відповіли, що політикою не цікавляться.

Коментуючи результати дослідження, народний депутат від Партії регіонів Олег Надоша зазначив, що періодичне «омолодження політичного ландшафту» держави цілком закономірне. «Якщо уважно подивитися на історію українського політикуму, на новий період історії, то ви побачите, що практично кожні 20 років повністю змінювалася політична частина – омолоджувалася. І зараз якраз такий період – найближчі вибори», - зазначив депутат.

Він прогнозує, що до наступного складу парламенту буде обрано більше молодих людей. «І Верховна Рада дуже сильно помолодшає - це об'єктивно й реально, тому тут немає нічого дивовижного. Ідеології партій, скоріш за все, не зміняться. Але методи роботи зміняться і в БЮТ, якщо вони омолодяться, і в «Регіонів». А те, що ці партії залишаться на своїй ідеологічній платформі й зі своїми принципами, я думаю, одне на інше не впливає. Молодь змінює лише тенденцію й методи. Завдяки тому, що більше знань, ширший діапазон сприйняття світу, більшу кількість мов сьогодні молодь знає, ніж люди похилого віку тощо. Але не більше того», - вважає О.Надоша.

За його словами, молодь йде в політику вже підготовлена ідеологічно, але використовує політику й розвиває її, користуючись уже новою методологією й новим обладнанням, із новими підходами.

При цьому народний депутат від «БЮТ- Батьківщини» Сергій Соболєв вважає, що основний показник хорошого політика – не його вік, а наявність правильних життєвих принципів. «Усе залежить не від того, молодий він або з досвідом, а все залежить від того, чи є у людини елементарна совість, чому його навчили батьки й з якими принципами він йде по життю», - зазначив депутат.

За його словами, старше покоління завжди консервативніше в своїх поглядах, тоді як молоде покоління завжди хоче швидких реформ. «Тому тут немає нічого дивовижного. Але якщо діти не розділяють погляди своїх батьків, це не означає, що вони голосуватимуть за когось іншого», - вважає С.Соболєв.

«Якщо батьки хочуть голосувати за Партію регіонів у тому ж Східному або Південному регіоні, а молодь ніколи не голосуватиме за ПР, – це не означає, що вона не голосуватиме так само за Блок Юлії Тимошенко, приміром, або за тепер уже спільний блок «Батьківщини», «Фронту Змін», партії «Реформи і порядок», Народного руху, «Самооборони» й т.д. Це не обов'язково виключає голосування за когось іншого. Я думаю, що це не взаємовиключні речі», - упевнений депутат.

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Всеукраїнське дослідження «Молодь України» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Коментарі» з 1 по 19 березня 2012 року. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1500 респондентів у містах із населенням понад 100 тисяч осіб, які розташовуються в 24 областях України і АР Крим і репрезентують населення України віком від 16 до 21 року. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,5%.