Путін хвалить себе, порівнюючи Росію й Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Путін сказав під час виступу в Держдумі із звітом про діяльність російського уряду в 2011 році.

«Ви знаєте, що відбувалося і відбувається зараз в інших країнах на тлі кризових явищ, які там, власне кажучи, не припиняються. Україна підвищила пенсійний вік, у Франції було ухвалено закон про підвищення віку виходу на пенсію з 60 до 62 років, і там, здається, різниці немає між чоловіками і жінками в цьому сенсі. В рамках стабілізаційної програми в Греції відбуваються, ви знаєте, які проблеми, навіть не говоритиму», - відзначив В.Путін

Він заявив, що позитивна динаміка відзначається за всіма ключовими показниками розвитку Російської Федерації, тоді як в деяких країнах Європи і в інших регіонах світу «криза переросла в хронічну форму, в затяжну рецесію і застійне безробіття, що зростає день за днем. Бюджетний дефіцит і банкрутство державних фінансів стали справжнім «зашморгом» для держав, що втрачають сьогодні право на суверенні рішення».

В.Путін відзначив, що «ми пройшли кризу, уникнувши серйозних ризиків, уникнувши боргової пастки, зберегли стійкість національної валюти і бюджетної системи. Росія - єдина країна серед держав «вісімки», що має за підсумками 2011 року бездефіцитний бюджет, більш того, у нас навіть профіцит невеликий».

В.Путін визнав, що в РФ спад був значним, але відновлення економіки йшло набагато швидше, ніж у багатьох інших країн.

Крім того, він повідомив, що за останні чотири роки інфляція в Росії знизилася з 13,3% до 6,1%.