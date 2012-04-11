Кулиняк не такий «глибокий», щоб сказати чи Глущенко справжній

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу міністр культури Михайло Кулиняк.

Зокрема, він продемонстрував в Кабінеті міністрів журналістам 2 картини Миколи Глущенка «Дніпровські далі» та «Село біля річки», справжність яких викликає сумнів.

Відповідаючи на запитання, чи впевнений він в автентичності картин, які були продемонстровані журналістам, М.Кулиняк сказав: «Я ні в чому не впевнений, я не є настільки глибокий. Я думаю, що дуже мало людей з мистецьких кіл скажуть зразу на око, чи це є справжні чи несправжні картини».

М.Кулиняк наголосив, що в даний час проводиться хімічна експертиза картин і її результати очікуються найближчим часом. Міністр припускає, що це може бути вже наступного тижня.

М.Кулиняк підкреслив, що для проведення експертизи були взяті зразки фарби з картин, але самі картини не виносились з будівлі Кабінету міністрів.

Загалом М.Кулиняк переконаний, з будівлі уряду неможливо винести картини непомітно. Міністр повідомив, що інші картини, які виставлялись в Будинку уряду, вже повернуті до художнього музею.

В той же час М.Кулиняк сказав, що в разі, якщо буде підтверджено, що картини не є справжніми, міністерство буде звертатися до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно звільнений директор Національного художнього музею Анатолій Мельник, звідки твори мистецтва вивезли експонуватися до будівлі уряду, заявляв, що дві картини Миколи Глущенка, які прикрашають урядові кабінети - підробка. Він упевнений, що у 2001 році музей передав Кабінету міністрів справжні полотна. За словами екс-директора музею, комісія визнала, що картини, які перебувають в будівлі уряді - не справжні. Міністр культури закликає дочекатися офіційних висновків.