У ПР кажуть, що ЄС вітає ініціативу Януковича

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це йдеться у листі представників ЄС, надісланому на ім’я народних депутатів України, голови парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова та заступника голови Партії регіонів з питань міжнародної політики Леоніда Кожари.

У своєму листі К.Ештон та Ш.Фюле наголосили на тому, що конституційна реформа має бути проведена шляхом інклюзивного процесу та спрямована на встановлення чіткої, тривалої й демократичної системи стримувань і противаг відповідно до європейських стандартів. «У світлі цих міркувань ми вітаємо ініціативу Президента України щодо скликання спеціалізованої Конституційної асамблеї для започаткування процесу конституційної реформи», – наголосили автори листа.

Вони також зазначили, що Венеціанська комісія Ради Європи має великий досвід у сфері конституційної реформи й здатна допомогти українській владі у процесі заснування Конституційної асамблеї. «Виходячи з цього, ми беремо до уваги, що влада України вже здійснила перший важливий крок, порадившись із Венеціанською комісією щодо концепції заснування та роботи Конституційної асамблеї», – додали К.Ештон та Ш.Фюле.

Автори листа також повідомили, що уважно розглянули направлене їм прохання взяти ініціативу у переконанні представників опозиційних партій долучитися до роботи Конституційної асамблеї, зазначили в ПР.

Гарним прикладом для наслідування в сфері тісних консультацій з експертами Венеціанської комісії вони назвали взаємодію української влади з Радою Європи щодо проекту Кримінального процесуального кодексу.

На думку європейських політиків, така взаємодія мала б на меті розробку концепції Конституційної асамблеї, яка б забезпечила ефективну участь у процесі розробки всіх відповідних політичних сил, експертів та представників громадськості в цілому, а також дозволить публічну дискусію за змістом цієї ключової реформи. «Такий процес гарантуватиме легітимність нової Конституції та політичної системи в Україні», - наголосили К.Ештон та Ш.Фюле.

За даними Партії регіонів, представники ЄС також повідомили, що під час зустрічей з представниками опозиційних партій в Україні заохочували їх до конструктивного підходу до ключових процесів реформування.

«Концепція Конституційної асамблеї, розроблена у тісних консультаціях з експертами Венеціанської комісії, надала б сильні аргументи для залучення як представників опозиції, так і громадських організацій. З цією метою ми б заохотили авторів концепції проекту Конституційної асамблеї до організації, у разі згоди, «круглого столу» із запрошенням представників опозиції, громадських організацій та експертів Венеціанської комісії з метою обговорення прийнятної для всіх та заснованої на міжнародному досвіді концепції Конституційної асамблеї», - зазначили вони.

К.Ештон та Ш.Фюле запевнили, що будуть і надалі ретельно відстежувати питання роботи Конституційної асамблеї в Україні та вживати всіх необхідних заходів для підтримки процесу всеохоплюючої конституційної реформи в Україні таким чином, щоб забезпечити її якнайширшу політичну та публічну легітимність.