У Києві збільшили виплати чорнобильцям

Як повідомляє прес-служба КМДА, напередодні меморіальних заходів столична влада передбачила виплату матеріальної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, учасникам ліквідації аварії, сім’ям загиблих ліквідаторів.

Так, матеріальну допомогу від міської влади отримають 4 тис. 319 киян. Виплати у розмірі 200 грн. отримають діти з інвалідністю, яка пов’язана з катастрофою та потерпілі діти-сироти. Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інваліди І групи, а також вдови та вдівці ліквідаторів отримають матеріальну допомогу у розмірі 250 грн.

Загалом, сума коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги до 26-х роковин Чорнобильської катастрофи у 2012 році, збільшена на 33% порівняно з минулим роком.

Разом з тим у Києві відбудуться скорботні заходи з ушанування пам’яті постраждалих внаслідок трагедії.

Безпосередньо 26 квітня з 00:55 до 1:35 триватиме поминальний молебень, який завершиться покладанням квітів до Меморіального кургану героїв Чорнобиля, що знаходиться на території церкви Святого Архангела Михаїла Української Православної Церкви (просп. Миру, 16).

О 10:00 цього ж дня відбудеться покладання квітів до Меморіального кургану героїв Чорнобиля та пам’ятного знаку «Воїнам Чорнобиля».

Цілий комплекс меморіальних заходів з ушанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи громадян відбудуться у Святошинському, Дніпровському, Деснянському та Шевченківському районах столиці.

У Головному управлінні праці та соціального захисту населення також поінформували, що з метою вирішення соціально-побутових проблем чорнобильців, райдержадміністраціями будуть проводитися зустрічі з мешканцями, які віднесені до І категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС.