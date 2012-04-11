Опозиційні депутати відкликають свої голоси за Закон про вибори

Народні депутати-учасники Комітету опору диктатурі заявляють про відкликання своїх голосів за закон про вибори до Верховної Ради.

Про це йдеться у зверненні Комітету опору диктатурі до українського народу і світової громадськості щодо спроб обмеження конституційних прав громадян України, повідомили УНІАН у прес-службі КОД.

«Останні рішення Конституційного Суду України вчергове продемонстрували небажання влади проводити відкриті демократичні вибори. Кишеньковий суд знову вчинив на догоду владі, поправши право, закон, Конституцію. Його рішення щодо положень виборчого законодавства свідчать про те, що влада почала масштабну ревізію закону про вибори», - підкреслюється у зверненні.

Як зазначають учасники КОД, 5 місяців тому завдяки неймовірним зусиллям, після складного переговорного процесу, на вимогу Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії) влада була змушена врахувати позицію опозиції та вибудувати таку систему противаг у новому законі про вибори, яка б звела до мінімуму можливість фальсифікацій.

«Однак зараз, на тлі катастрофічного падіння рейтингу Партії регіонів, жахливої економічної ситуації влада зрозуміла, що чесним шляхом вона на цих виборах перемогти не зможе. Саме тому за поданням провладних депутатів Конституційний Суд ухвалив рішення, які вже розбалансували платформу, на якій було досягнуто компромісу», - наголошується у зверненні.

За словами його авторів, фактично такими рішеннями закладається підґрунтя для масових зловживань на виборах народних депутатів України у жовтні 2012 року.

«Мільйонам громадян ця влада обмежила право обирати мажоритарних депутатів. Межі мажоритарних округів перекроїли так, щоб це було вигідно владі, щоб нечесним, штучним шляхом завести у парламент чергових бездумних кнопкодавів. Мільйонам громадян зруйнували віру у можливість чесних виборів. Адже зрозуміло, що тепер Конституційний Суд штампуватиме рішення за рішенням, яке нівелюватиме дух і сутність ухваленого закону про вибори, а правляча парламентська більшість під прикриттям таких рішень вноситиме зміни до закону, які перешкодять проведенню прозорих виборів вищого законодавчого органу України», - заявили в КОД.

Як також зазначається у звернення, «торік під тиском світової спільноти влада змушена була піти на поступки опозиції, але теперішні їхні дії демонструють, що діалог з «наперсточниками», як і попереджала лідер опозиції Юлія Тимошенко, – неможливий».

«У зв’язку з цим ми не вважаємо дійсними свої голоси під законом про вибори і заявляємо про те, що наше голосування за цей закон є таким, що не відбулося», - наголосили учасники Комітету опору диктатурі.

Разом з тим вони висловили впевненість, що маніпуляції з виборчими правилами, якими б вони не були, все одно не допоможуть владі. «Перемога на парламентських виборах буде за опозицією, бо наша сила – в єдності», - підкреслюється у зверненні КОД.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 листопада 2011 року ухвалила закон про вибори народних депутатів.

Тоді «за» закон проголосували 187 депутатів з фракції Партії регіонів, 62 –"БЮТ-Батьківщини", 36 - НУ-НС, 24 - від КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народної партії – 20, позафракційні – 18.