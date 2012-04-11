Землю на Андріївському узвозі Ахметов отримав у 2005 році - в оренду на 5 років

Землю під будівництво офісного центру по вулиці Фролівська 9-11, включаючи будинки, що виходять на Андріївський узвіз, компанія ТОВ «Андріївський плаза» отримала ще в 2005 році. Про це свідчить рішення Київради від 14 липня 2005 року, яке має в своєму розпорядженні «Главком».

Рішення називається "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю« Андріївський плаза» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вулиці Фролівській, 9-11 у Подільському районі м. Києва». Підписане воно тодішнім мером Олександром Омельченком.

Цим же рішенням Київрада затвердила відведення земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом. Примітно, що земельну ділянку площею 0,98 гектара передали в оренду лише на 5 років.