У Пшонки кажуть, що Тимошенко дала згоду лікуватись у Харкові

Німецькі лікарі готові приїхати до України для перевірки умов медичного обстеження і лікування екс-прем’єра Юлії Тимошенко 13 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар генерального прокурора України Віктора Пшонки Маргарита Велькова.

Вона зауважила, що сьогодні Міністерство закордонних справ отримало повідомлення від своїх німецьких колег про те, що німецькі лікарі готові прибути до України.

За словами прес-секретаря, Генпрокуратура, як і раніше, готова сприяти організації цього візиту, «який заплановано на 13 квітня».

М.Велькова додала, що цю інформацію також доведено до відома Ю.Тимошенко.

За її словами, українські лікарі, які входили до складу міжнародної медичної групи, вже перебувають у Харкові і готові продемонструвати німецьким колегам умови в Харківській клініці, створені для лікування Ю.Тимошенко.

При цьому прес-секретар генпрокурора додала, що, за її інформацією, Ю.Тимошенко попередньо висловила свою згоду на початок лікування в клініці у майбутній вівторок, 17 квітня.

«Попередньо є її (Ю.Тимошенко – УНІАН) волевиявлення, що, можливо, у вівторок вже готовність буде виїжджати до клініки на лікування», - сказала М.Велькова.