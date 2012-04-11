До протесту проти забудови Андріївського узвозу приєдналися політики

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції, що протестували проти знесення старих будівель і нової забудови Андріївського узвозу, тримали плакати «Геть з Андріївського узвозу!» «Барыги - руки прочь от древнего Киева!», «Будували наші діди, зносять зайди!», «Кесарю – кесарево, Попову – попу» та інші.

Активісти також принесли під офіс «СКМ» будівельне сміття, яке після закінчення мітингу віднесли до сміттєзбиральної машини.

Під офісом «СКМ» чергувало близько 70 працівників спецпідрозділу «Беркут» у повному обмундируванні.

Як розказала УНІАН учасниця акції активістка Оксана Романюк, перед початком акції на рівні будівлі за адресою Десятинна, 12 був виставлений кордон з людей у цивільному, які заважали активістам пройти до місця мирної акції протесту, про проведення якої було подано заявку. Коли активісти почали розмовляти з цими людьми і намагатися пройти, до них підійшов офіцер міліції і штовхнув активістку Олену Єськіну. Вона впала, вдарилася головою об бруківку і втратила притомність. Лікарі швидкої, що приїхала, попередньо діагностували у дівчини струс мозку. Дівчину забрали до лікарні.

Після цього активісти змогли потрапити до місця проведення акції.

Акцію ініціювали активісти громадської мережі САМ, але до неї приєдналося кілька інших громадських організацій та представників політичних партій. Зокрема, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець, нардеп Олег Ляшко, а також представники партії «Свобода».

Координатор і модератор акції активіст мережі САМ Єгор Соболєв закликав городян не бути байдужими до того, як руйнується і спотворюється місто і приходити на наступну акцію 21 квітня.