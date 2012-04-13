Платіні: Я був розлючений в Україні

Президент УЄФА (UEFA) Мішель Платіні назвав нормальною ситуацію з цінами на готельні номери у Польщі напередодні проведення фінальної частини цьогорічного чемпіонату Європи з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це М.Платіні заявив на прес-конференції у Варшаві, коментуючи ціни на проживання в українських та польських містах-організаторах Євро-2012.

Водночас він висловив обурення високими цінами на номери в українських готелях. «Можу сказати, що я був розлючений в Україні, бо немає жодного зв’язку з цінами, які були предметом розмов кілька років тому, та нинішніми цінами», - сказав М.Платіні.

Він зазначив, що під час свого останнього візиту до України звернув увагу представників української влади на цю проблему. Українські урядовці запевнили його, що докладуть всіх зусиль до виправлення ситуації.

«Не можна організовувати турнір, а потім вимагати від людей якихось надзвичайних оплат (за житло)», - сказав президент УЄФА.

М.Платіні також пояснив високими цінами на номери в готелях проблеми із продажем квитків на матчі в Україні, зокрема, на один із найцікавіших поєдинків турніру між збірними Англії та Францією у Донецьку. «Люди взагалі не хочуть приїжджати, якщо не знаходять житла в ціні, яка би їм відповідала», - сказав він.

М.Платіні зауважив, що навіть журналісти звертаються до УЄФА з проханнями знайти в Україні житло за «розумними цінами».

Представник UEFA Polska Ева Прокопяк підтвердила УНІАН, що організація у травні планує організувати last minute розпродаж квитків на чотири матчі в Україні, які їй ще не вдалося продати.

Зокрема, між Англією та Францією 11 червня, Голландією з Данією та Португалією у Харкові 9 та 17 червня та між Данією і Португалією 13 червня у Львові.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков висловив сподівання, що до Євро-2012 ціни на проживання в готелях знизяться до «нормальних ринкових».

«Ми пішли назустріч готелям і повністю звільнили їх від податку на прибуток – ставка буде нульовою мінімум найближчі 5 років. Я вже говорив, що жадність породжує бідність, - зазначив Б.Колесніков. – Слід розуміти, що для іноземного туриста важлива вартість повного комплексу. Сьогодні ми відкриваємо небо, і виходить, що прилетіти на три матчі збірної Франції чартерами дешевше, ніж жити в Україні десять днів. Тобто, готелі розуміють, що втратять усі доходи. Адже від Парижа до Донецька, де збірна Франції проведе 3 матчі, летіти три години. Тому, думаю, до кінця квітня ситуація стабілізується».

Того ж дня Президент України Віктор Янукович доручив Б.Колеснікову та міністру економічного розвитку і торгівлі Петру Порошенку вжити заходів щодо приведення цін на готельні послуги до економічно обгрунтованого рівня.