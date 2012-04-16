Аваков має намір брати участь у парламентських виборах
08:24, 16 квітня 2012Політика
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Екс-губернатор Харківської області Арсен Аваков має намір брати участь у парламентських виборах.
Екс-губернатор Харківської області Арсен Аваков має намір брати участь у парламентських виборах
Про це він заявив у телефонному коментарі телеканалу ТВі.
"Я буду брати участь у виборному процесі. Ніяких проблем балотуватися у складі, скажімо, партійного списку, у мене на сьогоднішній день немає. Тому що я на сьогодні громадянин України без всяких обмежень і вилучень. Я не маю ніякого політичного притулку, я не маю ніяких інших позицій. Я перебуваю за кордоном у відрядженні", - цитує Українська правда.
Раніше представники "Батьківщини" повідомили, що судові органи Італійської республіки 12 квітня звільнили Авакова з-під варти. Генпрокуратура ж запевняє, що Аваков під домашнім арештом.
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