Янукович підписав зміни до бюджету

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, цим законом передбачені додаткові видатки загального фонду держбюджету України на реалізацію соціальних ініціатив глави держави, що «уможливить здійснення заходів щодо подолання бідності та вирішення інших гострих проблем».

Таким чином створено законодавче поле для реалізації соціальних ініціатив, проголошених Президентом 7 березня 2012 року на засіданні кабінету Міністрів.

«Це рішення відкриває нам шлях до розвитку регіонів та створить базу для формування держбюджету-2013 як бюджету розвитку України», - заявив Президент.

Глава держави підкреслив, що оновлений держбюджет сприятиме як підвищенню соціальних стандартів і рівня доходів працюючого населення, так і розвитку вітчизняної економіки.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету на поточний рік для реалізації соціальних ініціатив Президента.

Законом передбачається збільшити доходи держбюджету на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду збільшити на 28,8 млрд грн - до 316,954 млрд грн.

Витрати держбюджету будуть збільшені на таку саму суму - до 391,356 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду - на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

Крім того, передбачено збільшити фінансування Міністерства соціальної політики в 2012 році на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основна частина коштів (6,96 млрд грн) буде направлена до бюджету Пенсійного фонду, зокрема: дотації на виплати пенсій, надбавок і підвищень за різними пенсійними програмами будуть збільшені на 1,341 млрд грн - до 49,17 млрд грн; витрати на покриття дефіциту бюджету ПФ збільшаться на 5,619 млрд грн - до 15,324 млрд грн.

Законом передбачене збільшення витрат на апарат міністерства на 211,5 млн грн. - до 4,339 млрд грн, зокрема: на щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань витрати збільшуються на 150,7 млн грн - до 760,704 млн грн, решту коштів (60,8 млн грн) планується направити на реабілітацію дітей з ДЦП. Витрати Державної служби з питань інвалідів і ветеранів збільшаться на 50,1 млн грн (до 195,974 млн грн), зокрема: витрати на забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів планується збільшити на 40,1 млн грн (до 91 млн грн), на будівництво (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху - на 10 млн грн (до 15 млн грн).

Крім того, планується збільшити фінансування Фонду соцзахисту інвалідів на 97,4 млн грн - до 1,027 млрд грн. Додаткові кошти передбачається направити на соціальну, трудову і професійну реабілітацію інвалідів.

На 37,79 млн грн (до 381,806 млн грн) планується збільшити субвенцію з держбюджету на виплату держдопомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

Крім того, змінами до держбюджету буде направлено Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 4,575 млрд грн на субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, централізоване водопостачання і водовідведення для населення. Загалом законом збільшено фінансування програм Мінрегіону на цей рік у 13,9 разів - до 4,945 млрд грн.

Зокрема, на забезпечення житлом інвалідів війни планується направити 71,7 млн грн, на капремонт гуртожитків, які передаються з державної власності у власність територіальних громад - 60 млн грн.

Також планується виділити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 1 млрд грн на здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Змінами також передбачено збільшення податкових надходжень до державного бюджету 2012 року на 7,7% або на 21,968 млрд грн - до 308 млрд грн.

Планові показники щодо надходження ПДВ із ввезених до України товарів планується збільшити на 14 млрд грн, або на 14% - до 115,995 млрд грн.

Суму надходжень від адміністративних зборів і платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності уряд пропонує збільшити на 2,018 млрд грн - до 6,760 млрд грн.

Статтю доходів «Інші надходження» пропонується збільшити на 6 млрд грн - до 8,980 млрд грн.