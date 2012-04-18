Мельниченко інтригує: на його плівках фігурує «Матрос»

Про це він сказав газеті " Сегодня".

«У кабінеті президента Кучмі детально доповідали всі обставини цього злочину. Зокрема, хто замовник, хто виконавець, як переводилися гроші... Ці матеріали я готовий надати синові Щербаня, а також ГПУ і адвокатам Юлії Володимирівни. Вони, як повідомляв УНІАН, будуть вдячні Мельниченко.

Мельниченко уточнив, що на плівках фігурує ім`я такого собі «Матроса», причетного до вбивства Євгена Щербаня, який згодом загадково помер після повернення в Україну з Угорщини.

«Якщо в Україні моїми записами не зацікавляться, віддам їх ФБР, ізраїльським спецслужбам»,-сказав екс-майор.