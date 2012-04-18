Мельниченко інтригує: на його плівках фігурує «Матрос»

08:59, 18 квітня 2012
Політика
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Екс-майор Микола Мельниченко заявляє, що на його плівках зафіксовано чимало інформації, яка проливає світло на вбивство у 1996 році нардепа Євгена Щербаня.

 

Про це він сказав газеті "Сегодня".

«У кабінеті президента Кучмі детально доповідали всі обставини цього злочину. Зокрема, хто замовник, хто виконавець, як переводилися гроші... Ці матеріали я готовий надати синові Щербаня, а також ГПУ і адвокатам Юлії Володимирівни. Вони, як повідомляв УНІАН, будуть вдячні Мельниченко.

Мельниченко уточнив, що на плівках фігурує ім`я такого собі «Матроса», причетного до вбивства Євгена Щербаня, який згодом загадково помер після повернення в Україну з Угорщини.

«Якщо в Україні моїми записами не зацікавляться, віддам їх ФБР, ізраїльським спецслужбам»,-сказав екс-майор.

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