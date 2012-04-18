Мельниченко інтригує: на його плівках фігурує «Матрос»
08:59, 18 квітня 2012Політика
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Екс-майор Микола Мельниченко заявляє, що на його плівках зафіксовано чимало інформації, яка проливає світло на вбивство у 1996 році нардепа Євгена Щербаня.
|"Якщо в Україні моїми записами не зацікавляться, віддам їх ізраїльським спецслужбам"
«У кабінеті президента Кучмі детально доповідали всі обставини цього злочину. Зокрема, хто замовник, хто виконавець, як переводилися гроші... Ці матеріали я готовий надати синові Щербаня, а також ГПУ і адвокатам Юлії Володимирівни. Вони, як повідомляв УНІАН, будуть вдячні Мельниченко.
Мельниченко уточнив, що на плівках фігурує ім`я такого собі «Матроса», причетного до вбивства Євгена Щербаня, який згодом загадково помер після повернення в Україну з Угорщини.
«Якщо в Україні моїми записами не зацікавляться, віддам їх ФБР, ізраїльським спецслужбам»,-сказав екс-майор.
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