Янукович пообіцяв профінансувати наукові установи на 100%

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистій церемонії вручення відзнак лауреатам премій Президента України для молодих вчених 2011 року.

На думку глави держави, підтримка такого діалогу є першочерговим завданням держави.

«Закликаю і вас – найкращих представників наукової спільноти, ваших колег та керівників до більш інтенсивної співпраці», - сказав В.Янукович.

За його словами, мета цієї взаємодії – якісне посилення реформ, модернізація країни, підвищення добробуту людей.

Також важливим завданням держави В.Янукович назвав забезпечення необхідними ресурсами та підтримкою наукової спільноти.

«Попри економічні труднощі, це питання я буду тримати на контролі: цього року провідні наукові установи будуть профінансовані на 100%», - сказав він.

Президент пообіцяв, що через державний бюджет буде забезпечено цільову підтримку фундаментальних і прикладних досліджень у сфері охорони здоров’я, підвищення екологічної безпеки, металургії і вугільної промисловості, сільського господарства та енергетики, у дослідженні космосу.

Вітаючи безпосередньо лауреатів премії, він зауважив, що існує стереотип, що молодь і мудрість несумісні, що мудрість приходить лише з багаторічним досвідом і не доступна молоді. «Але я радий сьогодні бачити в цій залі молодих людей, які своїм життєвим прикладом руйнують стереотипи, я радий вітати молодь, яка і може, і знає», - сказав Президент.

За словами В.Януковича, активне залучення молоді до дослідницької роботи, створення умов для практичного втілення свіжих, оригінальних ідей молодих науковців має бути одним з головних напрямків державної політики у науково-дослідницькій сфері.